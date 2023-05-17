СМИ: самолет МиГ-31К из воздушной засады уничтожил «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве

Зенитный ракетный комплекс Patriot, привезенный на Украину из США, был поражен в Киеве в ночь на 16 мая гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

По словам информированного источника, «Кинжал» по Patriot в украинской столице запустил самолет МиГ-31К.

«ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады — боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем», — сказал он.

Источник добавил, что ракетные комплексы «Кинжал» за счет своих характеристик могут достигать целей на Украине в течение считанных минут. ЗРК Patriot за такое короткое время не успевают сменить позицию, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 16 мая Вооруженные Силы России нанесли сосредоточенный удар оружием большой дальности с самолетов и кораблей по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения вооружений и боеприпасов.