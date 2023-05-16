Российские военные ракетным комплексом «Кинжал» поразили ЗРК Patriot в Киеве

Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ночь на 16 мая Вооруженные Силы России нанесли сосредоточенный удар оружием большой дальности с самолетов и кораблей по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения вооружений и боеприпасов.

Высокоточное оружие достигло целей на территории Украины. Все заданные объекты оказались поражены.

«Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot, произведенный в США», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, российским силам ПВО за сутки удалось перехватить семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три ракеты HARM и семь снарядов системы залпового огня HIMARS.

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