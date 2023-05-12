Минобороны РФ: информация о прорывах обороны со стороны ВСУ не соответствует действительности

Накануне некоторые военкоры сообщили о том, что украинские военные перешли в контрнаступление и оттеснили ВС РФ с боевых позиций на некоторых направлениях. В Минобороны РФ эту информацию опровергли.

«Заявления, распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что по данным на 22:00 11 мая на Донецком направлении пресекли три попытки ВСУ провести разведку боем, а также успешно отразили восемь атак противника.

На Купянском направлении активных боевых действий не велось. В течение суток российские войска пресекли действия трех ДРГ. На Красно Лиманском направлении отразили две атаки ротных групп ВСУ в районах Червоной Дибровы и Кременной. На Херсонском и Запорожском направлениях активных боевых действий не ведется.

Кроме того, штурмовые отряды добровольцев продолжают освобождать западную часть Артемовска (Бахмута) при поддержке артиллерии и авиации.

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