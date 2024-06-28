СМИ: «Зенит» хочет купить форварда ФК «Краснодар» Джона Кордобу

Петербургский «Зенит» заинтересовался 31-летним колумбийским нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой.

По данным источника, знакомого с ситуацией, представители питерского клуба уже получили одобрение форварда о переходе. Следующий шаг — переговоры сине-бело-голубых с «быками». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джона Кордобы в 12 млн евро. Джон Кордоба подписал соглашение с «Краснодаром» до лета 2025 года.

Джон Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года из немецкой «Герты». В прошедшем сезоне в 32 матчах за «быков» Кордоба забил 18 голов и сделал 6 голевых передач.

В рамках РПЛ колумбийский нападающий забил 15 мячей и вошел в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата. В прошедшем розыгрыше чемпионата России «Краснодар» с 56 очками занял второе место, уступив «Зениту» всего на 1 балл, пишет портал Rusfootball.

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