Полузащитник Данила Козлов заключил контракт с ФК «Краснодар» на пять лет

«Краснодар» и калининградская «Балтика» официально оформили трансфер 19-летнего полузащитника Данилы Козлова.

Футболист 27 июня подписал пятилетний контракт с «черно-зелеными», который будет действителен до 30 июня 2029 года.

«Данила Козлов — третий новичок «быков» в этом межсезонье. Теперь это твоя команда, Данила. Добро пожаловать!» — написали в официальном канале ФК «Краснодар» в Telegram.

Данила Козлов родился 19 января 2005 года в Санкт-Петербурге. С детства занимался футболом в Академии «Зенита». Свою карьеру на профессиональном уровне начал 25 февраля 2023 года матчем между ульяновской «Волгой» и «Зенитом».

Зимой 2024 года атакующий хавбек перешел в «Балтику». По итогам 15 игр за калининградский клуб Козлов забил 3 гола и стал автором 5 результативных передач, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Краснодар» предложил за полузащитника Козлова из «Балтики» 120 млн рублей.