СМИ: «Краснодар» предложил за полузащитника Козлова из «Балтики» 120 млн рублей

ФК «Краснодар» улучшил предложение по трансферу 19-летнего полузащитника Данила Козлова из калининградской «Балтики».

Изначально краснодарский клуб предлагал за футболиста 100 млн рублей, на что «Балтика» не согласилась.

По последним данным, «быки» повысили стоимость трансфера до 120 млн рублей и улучшили условия личного контракта Данила Козлова. Это значительно повысило вероятность того, что игрок все-таки перейдет в стан «черно-зеленых», сообщает «РБ Спорт».

По итогам 10 игр за «Балтику» Данила Козлов забил 2 мяча и стал автором 4 голевых передач. В Кубке России на его счету 5 матчей и 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».

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