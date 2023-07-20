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СМИ: защитник «Краснодара» Егор Сорокин покинет клуб этим летом

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-zashhitnik-krasnodara-egor-sorokin-pokinet-klub-etim-letom
СМИ: защитник «Краснодара» Егор Сорокин покинет клуб этим летом
Фото fckrasnodar.ru

Спортивные аналитики считают, что Сорокин покинет команду в это летнее трансферное окно.

Специалисты отмечают, что главный тренер команды не рассчитывает на футболиста в новом сезоне. Егор Сорокин может продолжить карьеру в другой команде.

Контракт Сорокина с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2024 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 11 матчах и отдал три голевые передачи. В весенней части он не сыграл ни одного матча, сообщает «РБ Спорт».

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