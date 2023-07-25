СМИ: защитник «Краснодара» Алонсо может продолжить карьеру в Бразилии

Предложение по 30-летнему футболисту «быкам» сделал бразильский «Сантос».

Хуниор Алонсо идеально соответствует характеристикам, которые ищет клуб, однако договориться будет сложно из-за действующего контракта парагвайца с «Краснодаром».

Интерес к защитнику бразильский клуб проявлял последние несколько недель, но официальное предложение поступило только на днях, сообщает Globo Esporte.

В прошлом сезоне Алонсо провел за «быков» 16 матчей, в которых забил один гол. Контракт с «Краснодаром» действует до лета 2025 года.

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