СМИ: защитник «Краснодара» Алонсо может продолжить карьеру в Бразилии
Спорт
25.07.2023 09:45
Предложение по 30-летнему футболисту «быкам» сделал бразильский «Сантос».
Хуниор Алонсо идеально соответствует характеристикам, которые ищет клуб, однако договориться будет сложно из-за действующего контракта парагвайца с «Краснодаром».
Интерес к защитнику бразильский клуб проявлял последние несколько недель, но официальное предложение поступило только на днях, сообщает Globo Esporte.
В прошлом сезоне Алонсо провел за «быков» 16 матчей, в которых забил один гол. Контракт с «Краснодаром» действует до лета 2025 года.
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