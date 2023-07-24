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Экс-тренер сборной России назвал ФК «Краснодар» будущей сенсацией сезона РПЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-trener-sbornoj-rossii-nazval-fk-krasnodar-budushhej-sensatsiej-sezona-rpl
Экс-тренер сборной России назвал ФК «Краснодар» будущей сенсацией сезона РПЛ
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил высокий потенциал «горожан» и дал советы по игре.

По мнению специалиста, «Краснодар» станет главной сенсацией РПЛ, если отойдет от своей нынешней концепции тактики. Команде нужны футболисты с высоким уровнем индивидуального мастерства, которые обеспечат стабильную и надежную игру.

«Игры, которые они проводили в концовке прошлого сезона, говорят о том, что задача у команды — попасть в группу, претендующих на высокие места. Думаю, вполне реально, что они составят конкуренцию. У них есть хороший потенциал», — цитирует Бышовца «Бомбардир».

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