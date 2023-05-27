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СМИ: защитник итальянской «Вероны» Корай Гюнтер может перейти в «Краснодар»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-zashhitnik-italyanskoj-verony-koraj-gyunter-mozhet-perejti-v-krasnodar
СМИ: защитник итальянской «Вероны» Корай Гюнтер может перейти в «Краснодар»
Корай Гюнтер. Фото sampdoria.it

Сейчас 28-летний футболист выступает на правах аренды за «Сампдорию».

О возможном переходе в краснодарский клуб сообщил агент игрока Эрсин Акан.

«Гюнтер все еще может перейти в РПЛ этим летом. О каком клубе идет речь? О «Краснодаре», – рассказал он.

Ранее агент говорил об интересе к Гюнтеру со стороны «Спартака», сообщает Sports.ru.

При этом в «Вероне» заявили, что «Краснодар» не связывался с клубом насчет Гюнтера.

«Гюнтер может перейти в «Краснодар»? Мы не получали никакого предложения и не ведем переговоры. С нами никто из клуба не связывался», — цитирует спортивного директора «Вероны» Франческо Маррокку «СЭ».

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