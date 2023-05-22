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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал свой отъезд в Европу

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/poluzashhitnik-krasnodara-eduard-spertsyan-prokommentiroval-svoj-otezd-v-evropu
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал свой отъезд в Европу
Фото ФК "Краснодар"

Ранее в СМИ появлялась информация, что в трансфере Сперцяна заинтересованы клубы из Италии, Германии и Нидерландов.

Несмотря на множество слухов, армянский футболист не смог точно сказать, уедет ли он в Европу по окончанию текущего сезона.

«Я уже говорил, что эта тема сейчас закрыта. У нас впереди важные игры. А как будет, посмотрим, я ничего не знаю», — сказал Сперцян.

По его словам, он не знает, есть ли у него предложения от европейских клубов. Сперцян подчеркнул, что он сконцентрирован на оставшихся играх «Краснодара» и пока не обсуждает тему ухода из клуба с агентом, сообщает «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В это сезону он провел 35 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболист «Краснодара» уже этим летом может покинуть клуб и переехать в Европу. Информация об этом появилась в СМИ.

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