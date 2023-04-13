СМИ: Сперцян летом покинет ФК «Краснодар» и продолжит карьеру в Европе

Сейчас к полузащитнику «быков» проявляют клубы из Италии и Германии.

Агентство CAA Stelar, с которым сотрудничает Эдуард Сперцян, общается с клубами Бундеслиги и Серии А. Отступные за полузащитника — 15 млн евро.

«Эдуард покинет летом «Краснодар». К нему есть предметный интерес из Германии и Италии. Посмотрим, что будет, но, скорее всего, он перейдет в один из итальянских или немецких клубов», — сообщает источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне 22-летний воспитанник академии «Краснодар» провел за клуб 30 матчей, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач, сообщает «РБ Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация, что «Милан» интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. По информации источника, клуб готов предложить за трансфер Сперцяна не более 8 млн евро.