СМИ: «Милан» интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном
Спорт
13.03.2023 16:03
Об этом 13 марта сообщил спортивный журналист Иван Карпов. По его информации, итальянский клуб намерен выкупить 22-летнего армянского полузащитника «быков» по окончанию текущего сезона.
По информации источника, «Милан» готов предложить за трансфер Сперцяна не более 8 млн евро, при этом «Краснодар» планирует выручить с продажи одного из лидеров команды не менее 12 млн евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что сумма отступных в контракте Сперцяна, который действует до 2026 года, составляет 15 млн евро.
В текущем сезоне Сперцян провел 25 матчей за «быков», в которых забил 11 голов и отдал 8 результативных передач, сообщает RT.
Читайте также: полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал самым подорожавшим футболистом РПЛ. Сейчас стоимость спортсмена оценивается в 9 млн евро. В начале сезона она составляла 3 млн евро.
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