СМИ: «Милан» интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном

Об этом 13 марта сообщил спортивный журналист Иван Карпов. По его информации, итальянский клуб намерен выкупить 22-летнего армянского полузащитника «быков» по окончанию текущего сезона.

По информации источника, «Милан» готов предложить за трансфер Сперцяна не более 8 млн евро, при этом «Краснодар» планирует выручить с продажи одного из лидеров команды не менее 12 млн евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что сумма отступных в контракте Сперцяна, который действует до 2026 года, составляет 15 млн евро.

В текущем сезоне Сперцян провел 25 матчей за «быков», в которых забил 11 голов и отдал 8 результативных передач, сообщает RT.

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