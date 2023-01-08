Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал самым подорожавшим футболистом РПЛ
Спорт
08.01.2023 17:14
Сейчас стоимость спортсмена оценивается в 9 млн евро. В начале года она составляла 3 млн евро.
В 2022 году Сперцян был признан лучшим футболистом Армении и стал самым дорогим игроком национальной сборной. Сейчас на счету 22-летнего нападающего 16 сыгранных матчей, 9 забитых мечей и 5 голевых передач. В его карьере это второй сезон в РПЛ. В 2021 году Эдуард Сперцян принял решение выступать за сборную Армении.
В топ-10 также попали полузащитник «Ростова» Даниил Уткин (7 млн евро), капитан «Ростова» Данил Глебов (7,5 млн евро) и полузащитник «Сочи» Александр Коваленко (2,5 млн евро), сообщает «РБК Спорт».
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