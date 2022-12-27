Игроки ФК «Краснодар» вошли в рейтинг самых перспективных молодых футболистов мира
Спорт
27.12.2022 09:56
Рейтинг опубликовал международный центр спортивных исследований. Всего в него вошли 200 спортсменов, по 10 лучших в 20 категориях в возрасте до 20 лет.
При составлении рейтинга учитывалось игровое время, соревновательный уровень и результат матчей.
В список вошли 11 футболистов РПЛ, в том числе 3 игрока ФК «Краснодар». Сергей Волков занял 6 место среди правых защитников, активно играющих в атаке, Ираклий Манелов — 8 место среди правых крайних нападающих, а Олакунле Олусегун — 10 место среди левых нападающих.
В рейтинг также вошли футболисты ФК «Динамо», «Локомотив», «Ростов», «Спартак» и «Крылья Советов», пишет «Чемпионат».
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