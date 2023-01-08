СМИ: защитник ФК «Краснодар» Бородин не перейдет в «Бейтар»

Ранее сообщалось, что 23-летний защитник «быков» Сергей Бородин может перейти в израильский клуб уже этой зимой.

Однако футболист не заинтересован в переходе в «Бейтар» — он планирует остаться в РПЛ. Сейчас у Сергея Бородина есть несколько вариантов в Российской премьер-лиге, планы прояснятся до начала сборов клуба 12 января.

Бородин провел за «быков» в нынешнем сезоне 10 матчей и забил один гол. В сентябре 2022 года дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с Киргизией. Контракт защитника с «Краснодаром» действует до 30 июля 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в €1,2 млн, сообщает «РБ Спорт».

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