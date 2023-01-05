«Краснодар» анонсировал переход 20-летнего нигерийского форварда
Спорт
05.01.2023 17:01
Руководство «быков» достигло договоренности с коллегами из словацкого «Железьярне Подбрезова» о трансфере Мозеса Кобнана Дэвида.
Нигерийский нападающий после прохождения медицинского осмотра подпишет контракт с «Краснодаром» до июня 2026 года.
Мозес Кобнан начал свою футбольную карьеру в словацкой «Середи». Летом 2022 года он перешел в «Железьярне Подбрезова» и в 20 матчах забил 13 голов.
Новичок присоединится к команде на сборе в Дубае, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
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