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«Краснодар» анонсировал переход 20-летнего нигерийского форварда

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-anonsiroval-perehod-20-letnego-nigerijskogo-forvarda
«Краснодар» анонсировал переход 20-летнего нигерийского форварда
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Руководство «быков» достигло договоренности с коллегами из словацкого «Железьярне Подбрезова» о трансфере Мозеса Кобнана Дэвида.

Нигерийский нападающий после прохождения медицинского осмотра подпишет контракт с «Краснодаром» до июня 2026 года.

Мозес Кобнан начал свою футбольную карьеру в словацкой «Середи». Летом 2022 года он перешел в «Железьярне Подбрезова» и в 20 матчах забил 13 голов.

Новичок присоединится к команде на сборе в Дубае, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Читайте также: «Краснодар» объявил о трансфере бразильского полузащитника «Карабаха». Представители клубов достигли соглашения о переходе 26-летнего атакующего полузащитника Кади Боржеса.

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