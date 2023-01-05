«Краснодар» объявил о трансфере бразильского полузащитника «Карабаха»
Спорт
05.01.2023 13:44
Представители клубов достигли соглашения о переходе 26-летнего атакующего полузащитника Кади Боржеса. После прохождения медобследования «Краснодар» подпишет с ним контракт до июня 2026 года.
Кади Юри Боржес Малиновски начинал футбольную карьеру на родине в бразильской «Куритибе», выступал за португальские клубы «Эшторил-Прая» и «Вилафранкенсе».
В 2021 году бразилец перешел в азербайджанский «Карабах». За полтора года он забил 28 голов и отдал 20 результативных передач.
Кади Боржес присоединиться к «Краснодару» на сборе в Дубае, сообщает RT.
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