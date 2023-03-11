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СМИ: Великобритания просит спонсоров Олимпиады-2024 выступить против допуска россиян

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-velikobritaniya-prosit-sponsorov-olimpiady-2024-vystupit-protiv-dopuska-rossiyan
СМИ: Великобритания просит спонсоров Олимпиады-2024 выступить против допуска россиян
Фото michaelwedermann, pixabay.com

По данным газеты The Guardian, правительство страны обратилось с письмом к крупнейшим спонсорам Игр, призвав их оказать давление на МОК, чтобы российские и белорусские спортсмены не были допущены на соревнования даже в нейтральном статусе.

Отмечается, что министр культуры Люси Фрейзер обратилась с такой просьбой к британским руководителям международных партнеров МОК, в том числе Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.

«Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены. <…> России и Беларуси нельзя позволять использовать спорт в своих пропагандистских целях», — говорится в письме.

В письме подчеркнули, что пока «конкретные детали» в отношении работоспособной модели «нейтралитета» не будут рассмотрены, Лондон не согласен с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям.

Ранее в МОК заявили, что допуск будет рассматриваться только в отношении тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию России. Еще одно условие — соответствие антидопинговым правилам WADA, пишут «Известия».

Читайте также: эксперты ООН призвали МОК допустить российских спортсменов до международных соревнований.

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