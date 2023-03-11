СМИ: Великобритания просит спонсоров Олимпиады-2024 выступить против допуска россиян
По данным газеты The Guardian, правительство страны обратилось с письмом к крупнейшим спонсорам Игр, призвав их оказать давление на МОК, чтобы российские и белорусские спортсмены не были допущены на соревнования даже в нейтральном статусе.
Отмечается, что министр культуры Люси Фрейзер обратилась с такой просьбой к британским руководителям международных партнеров МОК, в том числе Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.
«Мы знаем, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены. <…> России и Беларуси нельзя позволять использовать спорт в своих пропагандистских целях», — говорится в письме.
В письме подчеркнули, что пока «конкретные детали» в отношении работоспособной модели «нейтралитета» не будут рассмотрены, Лондон не согласен с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям.
Ранее в МОК заявили, что допуск будет рассматриваться только в отношении тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию России. Еще одно условие — соответствие антидопинговым правилам WADA, пишут «Известия».
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