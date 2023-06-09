СМИ: упавший на многоэтажку в Воронеже беспилотник пытался атаковать авиационный завод

Беспилотник упал 9 июня на многоэтажный жилой дом на улице Белинского в Воронеже. По данным источника в силовых структурах, целью атаки беспилотника был авиационный завод.

«Он летел в его сторону. Беспилотник удалось подавить средствами РЭБ и его обломки попали в жилой дом», — цитирует ТАСС источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, жителям дома, в который попал БПЛА, окажут поддержку после более подробного изучения последствий инцидента.

«На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Помещение в доме на улице Белинского в Воронеже, в который сегодня попал беспилотник, было пустым. На момент инцидента в нем никого не было», — написал губернатор Воронежской области в Telegram.

Александр Гусев добавил, погибших в результате происшествия нет. Эксперты сейчас осматривают многоэтажку, чтобы установить, требуется ли расселить дом или подъезд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», троих человек посекло осколками стекла в результате падения беспилотника на жилой дом в Воронеже. Им оказали медпомощь на месте. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавшие от госпитализации отказались.