Журналист из США Сеймур Херш в своей статье раскрыл, кто на самом деле стоит за терактом на газопроводе «Северный поток».

Расследование опубликовано на официальном сайте журналиста. В материале говорится о том, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» заложили водолазы американских Военно-морских сил (ВМС) в июне 2022 года. По словам Херша, это были дистанционно активируемые взрывные устройства, которые разрушили три из четырех газопроводов. Взрывное устройство прикрепили к трубе, оно сработало спустя 3 месяца от гидроакустического буя, который сбросили позже.

«26 сентября 2022 года разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии совершил, казалось бы, обычный полет и сбросил гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, сначала на «Северный поток-2», а затем на «Северный поток-1». Через несколько часов сработала мощная взрывчатка С4», — пишет Сеймур Херш.

Журналист утверждает, что президент США Джо Байден около года вел обсуждения со специалистами на тему организации этого теракта. По словам Херша, «Северный поток-1» с самого начала рассматривался Вашингтоном и его антироссийскими партнерами по НАТО как угроза доминированию Запада.

Читайте также: ФСБ предотвратила теракт на Северном Кавказе, подготовленный спецслужбами Украины.