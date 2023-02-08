Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

СМИ: теракт на газопроводе «Северный поток» устроили американские водолазы под прикрытием учений НАТО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-terakt-na-gazoprovode-severnyj-potok-ustroili-amerikanskie-vodolazy-pod-prikrytiem-uchenij-nato
СМИ: теракт на газопроводе «Северный поток» устроили американские водолазы под прикрытием учений НАТО
Фото seymourhersh.substack.com

Журналист из США Сеймур Херш в своей статье раскрыл, кто на самом деле стоит за терактом на газопроводе «Северный поток».

Расследование опубликовано на официальном сайте журналиста. В материале говорится о том, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» заложили водолазы американских Военно-морских сил (ВМС) в июне 2022 года. По словам Херша, это были дистанционно активируемые взрывные устройства, которые разрушили три из четырех газопроводов. Взрывное устройство прикрепили к трубе, оно сработало спустя 3 месяца от гидроакустического буя, который сбросили позже.

«26 сентября 2022 года разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии совершил, казалось бы, обычный полет и сбросил гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, сначала на «Северный поток-2», а затем на «Северный поток-1». Через несколько часов сработала мощная взрывчатка С4», — пишет Сеймур Херш.

Журналист утверждает, что президент США Джо Байден около года вел обсуждения со специалистами на тему организации этого теракта. По словам Херша, «Северный поток-1» с самого начала рассматривался Вашингтоном и его антироссийскими партнерами по НАТО как угроза доминированию Запада.

Читайте также: ФСБ предотвратила теракт на Северном Кавказе, подготовленный спецслужбами Украины.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
В СК возбудили дело после того, как мальчик из неблагополучной семьи на Кубани получил рану живота
В СК возбудили дело после того, как мальчик из неблагополучной семьи на Кубани получил рану живота
Из-за непогоды 8 февраля отменят занятия в школах Новороссийска и Геленджика
Из-за непогоды 8 февраля отменят занятия в школах Новороссийска и Геленджика
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Пенсионерка с провалами в памяти ночью во время урагана заблудилась в Новороссийске
  5. Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 7 тыс. человек
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях