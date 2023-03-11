СМИ: США передали Украине три меча и каменный топор, которые нашли в посылке из Краснодарского края
Общество
11.03.2023 15:23
В 2022 году посылку, отправленную из Краснодарского края, задержали в аэропорту Нью-Йорка. В ней находилось древнее оружие.
Три меча и каменный топор датированы V–VI веком до нашей эры. Согласно заключению экспертов, артефакты «происходят с территории, принадлежащей современной Украине». Теперь оружие отправят на Украину, где министерство культуры и иностранных дел решат, что делать с ним дальше.
По данным СМИ, всего таможня задержала более 20 посылок, отправленных тем же человеком из Краснодарского края с июля по сентябрь 2022 года. Специалисты продолжают выяснять, происходят ли артефакты с территории Украины, сообщает РБК.
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