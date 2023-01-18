СМИ: Сперцян не планирует покидать «Краснодар» в зимнее трансферное окно

Ранее в СМИ появилась информация, что в трансфере 22-летнего полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна заинтересованы нидерландский ПСВ и еще несколько европейских клубов.

По данным близкого к ситуации источника, Сперцян не намерен покидать «Краснодар» в ближайшее время и рассчитывает помочь клубу в весенней части сезона РПЛ. При этом краснодарский клуб также не намерен отпускать своего лидера в зимнее трансферное окно. Переговоры по трансферу Сперцяна могут начаться не раньше лета.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Его трансферную стоимость оценивают в 9 млн евро. В этом сезоне армянский полузащитник провел за «быков» 21 матч, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач, сообщает «РБ Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПСВ в последнее время активно следил за Эдуардом Сперцяном, рассчитывая, что он может стать достойной заменой Коди Гакпо. Руководство нидерландского клуба уже выходило на контакт с представителями Сперцяна.