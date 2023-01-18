СМИ: Сперцян не планирует покидать «Краснодар» в зимнее трансферное окно
Ранее в СМИ появилась информация, что в трансфере 22-летнего полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна заинтересованы нидерландский ПСВ и еще несколько европейских клубов.
По данным близкого к ситуации источника, Сперцян не намерен покидать «Краснодар» в ближайшее время и рассчитывает помочь клубу в весенней части сезона РПЛ. При этом краснодарский клуб также не намерен отпускать своего лидера в зимнее трансферное окно. Переговоры по трансферу Сперцяна могут начаться не раньше лета.
Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Его трансферную стоимость оценивают в 9 млн евро. В этом сезоне армянский полузащитник провел за «быков» 21 матч, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач, сообщает «РБ Спорт».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПСВ в последнее время активно следил за Эдуардом Сперцяном, рассчитывая, что он может стать достойной заменой Коди Гакпо. Руководство нидерландского клуба уже выходило на контакт с представителями Сперцяна.
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
- Вместо крещенских морозов +19 °С: на Кубани 19 января сохранится аномальное тепло
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
- Сохранить кинотеатр: капремонт «Болгарии» в Краснодаре оценивается в 130 млн рублей
- Строительство нового Федоровского гидроузла планируют завершить в 2025 году