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СМИ: ПСВ заинтересован в трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-psv-zainteresovan-v-transfere-poluzashhitnika-krasnodara-eduarda-spertsyana
СМИ: ПСВ заинтересован в трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна
Эдуард Сперцян, фото ФК «Краснодар»

По данным источника, нидерландский клуб в последнее время активно следит за 22-летним армянским полузащитником «Краснодара», рассчитывая, что он может стать достойной заменой Коди Гакпо.

Сообщается, что руководство ПСВ уже выходило на контакт с представителями Сперцяна. Стороны могут встретиться для обсуждения потенциально возможного трансфера уже во время зимних сборов «быков».

При этом источник добавил, что Сперцян не планирует покидать «Краснодар» в зимние трансферное окно. Он намерен помочь своей команде весной.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до июня 2026 года. Его трансферную стоимость оценивают в 9 млн евро, сообщает «РБ Спорт».

Читайте также: ФК «Краснодар» готов купить полузащитника «Ариса». Руководство «быков» предложило греческому клубу 2,5 млн евро за крайнего полузащитника Даниэля Мансини.

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