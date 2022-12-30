СМИ: ПСВ заинтересован в трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна

По данным источника, нидерландский клуб в последнее время активно следит за 22-летним армянским полузащитником «Краснодара», рассчитывая, что он может стать достойной заменой Коди Гакпо.

Сообщается, что руководство ПСВ уже выходило на контакт с представителями Сперцяна. Стороны могут встретиться для обсуждения потенциально возможного трансфера уже во время зимних сборов «быков».

При этом источник добавил, что Сперцян не планирует покидать «Краснодар» в зимние трансферное окно. Он намерен помочь своей команде весной.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до июня 2026 года. Его трансферную стоимость оценивают в 9 млн евро, сообщает «РБ Спорт».

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