СМИ: ФК «Краснодар» готов купить полузащитника «Ариса» за 2,5 млн евро
Спорт
30.12.2022 10:41
Руководство «быков» предложило греческому клубу 2,5 млн евро за крайнего полузащитника Даниэля Мансини.
Самому футболисту предложили контракт с зарплатой 1 млн евро в год. «Арис» готов отпустить 26-летнего аргентинца, но сам игрок не планирует переезжать в Россию. Поэтому он взял паузу в переговорах, чтобы подождать предложения от других клубов, сообщает Sport24.
Даниэль Мансини провел за греческий клуб 16 матчей в нынешнем сезоне, забил 4 гола и сделал 4 передачи. «Арис» купил игрока в 2019 году у «Бордо» за 500 тыс. евро.
Читайте также: новым главным тренером «Краснодара» может стать Владимир Ивич. Сербский специалист сейчас работает главным тренером израильского клуба «Маккаби». Ранее он тренировал английский «Уотфорд» и греческий ПАОК.
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