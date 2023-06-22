Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

СМИ: спасатели обнаружили обломки батискафа «Титан»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-spasateli-obnaruzhili-oblomki-batiskafa-titan?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
СМИ: спасатели обнаружили обломки батискафа «Титан»
Фото OceanGate Inc.

Об обнаружении обломков в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» сообщили вечером 22 июня.

Об этом рассказал эксперт по дайвингу Дэвид Мирнс. Он сослался на президента Клуба исследователей, который получил эту информацию от спасателей, участвующих в поисках.

Сообщается, что среди обломков были обнаружены рама для посадки и задняя панель батискафа. В 22:00 по московскому времени представители береговой охраны США проведут брифинг, посвященный обнаружению обломков, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», батискаф «Титан» 19 июня отправился к легендарному затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» и вскоре пропал с радаров. На борту находятся пять человек. Среди них есть английский миллиардер Хэмиш Хардинг и другие состоятельные люди. Запасы кислорода на батискафе закончились 22 июня в 14:08 по московскому времени.


                    

                

                

                                    

                

                    

                    
    

        

            Статьи
        

    

    

                    

                

                    

                        5 советов, как отучить ребенка грызть ногти
                    

                    

                        5 советов, как отучить ребенка грызть ногти
                    

                

            

                    

                

                    

                        Три лайфхака из интернета, как сделать сахарную вату дома
                    

                    

                        Три лайфхака из интернета, как сделать сахарную вату дома
                    

                

            

                    

                

                    

                        Лисички: польза, вред и как готовить
                    

                    

                        Лисички: польза, вред и как готовить
                    

                

            

                    

                

                    

                        Что говорят звезды: знак зодиака Водолей
                    

                    

                        Что говорят звезды: знак зодиака Водолей
                    

                

            

                    

                

                    

                        Пищевая сода: зачем ее пьют, польза и вред
                    

                    

                        Пищевая сода: зачем ее пьют, польза и вред
                    

                

            

            



                    

                        

                            

                                Поделиться:
                            

                            

    


                        

                        
                            
                                
                            
                            Поделиться
                        
                    

                                            

                            

                                

                                    
                                        
                                        
                                    
                                    
Теги:

                                

                                

                                    
                                

                            

                        

                                        

    
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:

    


                    

                    

                

            

        

    






    

        
            
            Прямой эфир
        
        
    

    

        
Мы в соцсетях