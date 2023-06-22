СМИ: спасатели обнаружили обломки батискафа «Титан»

Об обнаружении обломков в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» сообщили вечером 22 июня.

Об этом рассказал эксперт по дайвингу Дэвид Мирнс. Он сослался на президента Клуба исследователей, который получил эту информацию от спасателей, участвующих в поисках.

Сообщается, что среди обломков были обнаружены рама для посадки и задняя панель батискафа. В 22:00 по московскому времени представители береговой охраны США проведут брифинг, посвященный обнаружению обломков, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», батискаф «Титан» 19 июня отправился к легендарному затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» и вскоре пропал с радаров. На борту находятся пять человек. Среди них есть английский миллиардер Хэмиш Хардинг и другие состоятельные люди. Запасы кислорода на батискафе закончились 22 июня в 14:08 по московскому времени.