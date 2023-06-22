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На пропавшем с радаров батискафе «Титан» иссякли запасы кислорода

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-propavshem-s-radarov-batiskafe-titan-issyakli-zapasy-kisloroda
На пропавшем с радаров батискафе «Титан» иссякли запасы кислорода
Фото OceanGate Inc.

Об этом днем 22 июня сообщили в береговой охране США.

По оценкам ведомства, запасы кислорода на туристическом батискафе, направлявшемся к затонувшему «Титанику» и попавшему с радаров, должны были закончиться в 7:08 по североамериканскому восточному времени или в 14:08 по московскому времени.

Днем ранее сообщалось, что кислород в батискафе иссякнет на 38 минут раньше, но представитель береговой охраны позже скорректировал информацию. По словам координатора реагирования первого округа береговой охраны капитана Джейми Фредерика, точное время, когда воздух закончится, назвать нельзя, но «важно сохранять надежду», сообщает «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», батискаф «Титан» 19 июня отправился к легендарному затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» и вскоре пропал с радаров. На борту находятся пять человек. Среди них есть английский миллиардер Хэмиш Хардинг и другие состоятельные люди.

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