СМИ: соки и газировки подорожают в России с 1 августа

Стоимость товаров планируют поднять в среднем на 10–20% из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар.

Цены вырастут на продукцию крупных производителей PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково».

PepsiCo планирует поднять стоимость на напитки на 19–21%, а также на снеки в среднем на 15%. «Сады Придонья» из-за подорожания сырья, материалов, обслуживания оборудования и логистики планирует поднять цены на 10%.

Также стоимость вырастет на 10% на продукцию МПБК «Очаково» также из-за роста курса рубля и цен на сырье и логистику. При этом цены на безалкогольные газированные напитки уже выросли из-за введения акциза на 10% с 1 июля, пишет «Коммерсантъ».

В Минсельхозе РФ при этом отметили, что информация о повышении цен на безалкогольные напитки отдельными компаниями не поступала.

«Производство безалкогольных напитков и соков — один из активно развивающихся сегментов пищевой и перерабатывающей промышленности России. Информация о повышении цен отдельными компаниями в Минсельхоз России не поступала», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

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