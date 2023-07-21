СМИ: систему оплаты ЖКУ в России изменят коренным образом

Минстрой приступил к разработке системы спецсчетов для аккумулирования на них платы за жилищно-коммунальных услуги.

Благодаря введению спецсчетов УК не смогут распоряжаться средствами жильцом, как это было раньше. Так, часто управляющие компании собирают деньги, но с поставщиками рассчитываются не вовремя и не в полной мере, пишут «Известия».

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