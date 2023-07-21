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СМИ: систему оплаты ЖКУ в России изменят коренным образом

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-sistemu-oplaty-zhku-v-rossii-izmenyat-korennym-obrazom
СМИ: систему оплаты ЖКУ в России изменят коренным образом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Минстрой приступил к разработке системы спецсчетов для аккумулирования на них платы за жилищно-коммунальных услуги.

Благодаря введению спецсчетов УК не смогут распоряжаться средствами жильцом, как это было раньше. Так, часто управляющие компании собирают деньги, но с поставщиками рассчитываются не вовремя и не в полной мере, пишут «Известия».

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