Государство возьмет под контроль собрания жильцов многоквартирных домов в России

Государственные жилищные инспекции будут контролировать те собрания, на которых обсуждается капитальный ремонт.

Законопроект поддержала правительственная комиссия по законодательной деятельности. Эксперты отметили, что до 90% протоколов таких собраний жильцов фальсифицируются. Помимо этого, реестр протоколов решений по капремонту поможет упорядочить информацию о ведении работ.

Кроме того, в Госдуме рассмотрят законопроект, предполагающий контроль ГЖИ собраний на любую тему, если того требуют жильцы, пишут «Известия».

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