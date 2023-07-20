Государство возьмет под контроль собрания жильцов многоквартирных домов в России
Политика
20.07.2023 09:57
Государственные жилищные инспекции будут контролировать те собрания, на которых обсуждается капитальный ремонт.
Законопроект поддержала правительственная комиссия по законодательной деятельности. Эксперты отметили, что до 90% протоколов таких собраний жильцов фальсифицируются. Помимо этого, реестр протоколов решений по капремонту поможет упорядочить информацию о ведении работ.
Кроме того, в Госдуме рассмотрят законопроект, предполагающий контроль ГЖИ собраний на любую тему, если того требуют жильцы, пишут «Известия».
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