Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

СМИ: сеть Decathlon планирует продать свой бизнес в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-set-decathlon-planiruet-prodat-svoj-biznes-v-rossii
СМИ: сеть Decathlon планирует продать свой бизнес в России
Фото tadviser.ru

Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon приостановил работу в РФ в июне 2022 года. Теперь компания начала поиск покупателя своих российских активов.

По данным большинства источников в крупных торговых сетях и консалтинговых компаниях, Decathlon планирует продать весь бизнес целиком. Также есть информация, что компания готова отдельно продать принадлежащую ему недвижимость.

В настоящее время на российском сайте Decathlon значится, что магазины закрыты временно, сайт и приложение работают в режиме каталога, то есть товары можно просматривать, но нельзя купить. Продажи приостановлены на неопределенный срок.

Сама компания Decathlon информацию о продаже бизнеса в стране не комментирует.

По подсчетам экспертов, Decathlon в РФ принадлежит не менее 135 тыс. кв. м коммерческих площадей. Также Decathlon принадлежат офисы и склады. В собственности компании находится ряд земельных участков рядом с гипермаркетами. Специалисты оценивают бизнес Decathlon в России в 13–15 млрд рублей, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: магазины Puma могут вновь открыться в России.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Германия решила направить роту танков Leopard Украине
Германия решила направить роту танков Leopard Украине
Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара
Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем
В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  2. «Аватар», «Банши Инишерина» и короткометражка из России: список номинантов на «Оскар-2023»
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Открытие городского пляжного комплекса в Краснодаре перенесли на 2024 год
  5. В мэрии Краснодара опровергли фейк о закупке мешков с песком для детсадов «на случай войны»
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Прямой эфир
Мы в соцсетях