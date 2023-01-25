СМИ: сеть Decathlon планирует продать свой бизнес в России
Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon приостановил работу в РФ в июне 2022 года. Теперь компания начала поиск покупателя своих российских активов.
По данным большинства источников в крупных торговых сетях и консалтинговых компаниях, Decathlon планирует продать весь бизнес целиком. Также есть информация, что компания готова отдельно продать принадлежащую ему недвижимость.
В настоящее время на российском сайте Decathlon значится, что магазины закрыты временно, сайт и приложение работают в режиме каталога, то есть товары можно просматривать, но нельзя купить. Продажи приостановлены на неопределенный срок.
Сама компания Decathlon информацию о продаже бизнеса в стране не комментирует.
По подсчетам экспертов, Decathlon в РФ принадлежит не менее 135 тыс. кв. м коммерческих площадей. Также Decathlon принадлежат офисы и склады. В собственности компании находится ряд земельных участков рядом с гипермаркетами. Специалисты оценивают бизнес Decathlon в России в 13–15 млрд рублей, сообщает «РБК Краснодар».
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