СМИ: сеть Decathlon планирует продать свой бизнес в России

Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon приостановил работу в РФ в июне 2022 года. Теперь компания начала поиск покупателя своих российских активов.

По данным большинства источников в крупных торговых сетях и консалтинговых компаниях, Decathlon планирует продать весь бизнес целиком. Также есть информация, что компания готова отдельно продать принадлежащую ему недвижимость.

В настоящее время на российском сайте Decathlon значится, что магазины закрыты временно, сайт и приложение работают в режиме каталога, то есть товары можно просматривать, но нельзя купить. Продажи приостановлены на неопределенный срок.

Сама компания Decathlon информацию о продаже бизнеса в стране не комментирует.

По подсчетам экспертов, Decathlon в РФ принадлежит не менее 135 тыс. кв. м коммерческих площадей. Также Decathlon принадлежат офисы и склады. В собственности компании находится ряд земельных участков рядом с гипермаркетами. Специалисты оценивают бизнес Decathlon в России в 13–15 млрд рублей, сообщает «РБК Краснодар».

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