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СМИ: российские ритейлеры планируют начать продажу просроченных продуктов

Экономика
18.08.2022 08:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-rossijskie-ritejlery-planiruyut-nachat-prodazhu-prosrochennyh-produktov
СМИ: российские ритейлеры планируют начать продажу просроченных продуктов
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Крупнейший российский ритейлер «Магнит» ищет покупателей на просроченный товар. Продукты с истекшим сроком годности могут использовать производители кормов и удобрений.

В компании решили сократить объем пищевых отходов, которые отправляются на свалки. Основная цель ритейлера — к 2025 году снизить объем такого мусора в два раза. Для этого планируется оптимизировать закупки у поставщиков, передавать продукты на переработку. А также продавать просроченные продукты контрагентам.

«Мы начали поиск покупателей на продукты питания, которые утратили свои потребительские свойства. Выбраны партнеры и заключаются договоры. В рамках этого проекта мы разработали схему списания и регистрации продуктов с истекшим сроком годности, которые продолжают иметь ценность», — говорится в документах компании об управлении устойчивым развитием.

В настоящее время продавать просроченные продукты запрещает закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (29-ФЗ).

«Компания намерена протестировать реализацию продуктов питания, пришедших в негодность — они испорчены или их срок годности истек, тем компаниям, которые производят корма и удобрения. Пилот проведут в рамках действующего законодательства. Мы планируем определить товары, которые утратили потребительские свойства, но представляют ценность для специализированных переработчиков», — цитирует сообщение компании газета «Известия».

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