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СМИ: ПСВ проведет переговоры с ФК «Краснодар» по трансферу Сперцяна в январе

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-psv-provedet-peregovory-s-fk-krasnodar-po-transferu-spertsyana-v-yanvare
СМИ: ПСВ проведет переговоры с ФК «Краснодар» по трансферу Сперцяна в январе
Эдуард Сперцян, фото ФК «Краснодар»

Нидерландский клуб планирует устно договориться с «Краснодаром» о трансфере 22-летнего полузащитника уже в этом месяце.

В голландском клубе рассчитывают, что армянский полузащитник может стать достойной заменой Коди Гакпо.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его контракт с «быками» рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне футболист провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает стоимость армянского полузащитника в 9 млн евро, сообщает «РБ Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ сообщалось, что ПСВ заинтересован в трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Нидерландский клуб в последнее время активно следит за 22-летним полузащитником. Руководство ПСВ уже выходило на контакт с представителями Сперцяна.

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