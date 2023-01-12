СМИ: ПСВ проведет переговоры с ФК «Краснодар» по трансферу Сперцяна в январе
Спорт
12.01.2023 17:20
Нидерландский клуб планирует устно договориться с «Краснодаром» о трансфере 22-летнего полузащитника уже в этом месяце.
В голландском клубе рассчитывают, что армянский полузащитник может стать достойной заменой Коди Гакпо.
Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его контракт с «быками» рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне футболист провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает стоимость армянского полузащитника в 9 млн евро, сообщает «РБ Спорт».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ сообщалось, что ПСВ заинтересован в трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Нидерландский клуб в последнее время активно следит за 22-летним полузащитником. Руководство ПСВ уже выходило на контакт с представителями Сперцяна.
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