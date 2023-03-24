СМИ: производитель кофе Jacobs может сменить название бренда в России
Общество
24.03.2023 11:24
Российская структура поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от названия бренда Jacobs. Кофе могут начать продавать под названиями Monarch или Milicano.
Изменение бренда в России еще обсуждается, финальное решение по вопросу пока не приняли.
По информации источника, новое название и отказ от бренда может дать компании возможность продвигать продукцию — с начала спецоперации на Украине JDE Peet’s отказались от расширения производства и инвестиций в рекламу в нашей стране.
В компании заявили, что планируют продолжать работать на российском рынке через локальное производство.
Однако эксперты считают, что опасно менять бренд в условиях конкуренции — именно лояльность к конкретной марке считается одним из механизмов удержания покупателей, пишет «Коммерсантъ».
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