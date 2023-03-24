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СМИ: производитель кофе Jacobs может сменить название бренда в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-proizvoditel-kofe-jacobs-mozhet-smenit-nazvanie-brenda-v-rossii
СМИ: производитель кофе Jacobs может сменить название бренда в России
Фото unsplash.com

Российская структура поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от названия бренда Jacobs. Кофе могут начать продавать под названиями Monarch или Milicano.

Изменение бренда в России еще обсуждается, финальное решение по вопросу пока не приняли.

По информации источника, новое название и отказ от бренда может дать компании возможность продвигать продукцию — с начала спецоперации на Украине JDE Peet’s отказались от расширения производства и инвестиций в рекламу в нашей стране.

В компании заявили, что планируют продолжать работать на российском рынке через локальное производство.

Однако эксперты считают, что опасно менять бренд в условиях конкуренции — именно лояльность к конкретной марке считается одним из механизмов удержания покупателей, пишет «Коммерсантъ».

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