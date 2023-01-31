Гастроэнтеролог рассказала, как употребление кофе может положительно влиять на печень
Миф о том, что кофе вреден для печени, уже опровергнут. Сейчас врачи разрешают пациентам пить до четырех чашек в день.
Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко. По ее словам, такое количество кофе можно выпивать без опасений.
«Кофе реабилитировали, врачи больше не говорят, что он вреден для печени. К кофе у врачей больше претензий нет, мы пациентам разрешаем его пить в таких количествах», — сказала она.
Более того, кофе может препятствовать развитию онкологических заболеваний, добавила врач.
«Кофе называют онкопротектором, то есть этот напиток может снизить риск развития онкологических заболеваний. Это происходит за счет того, что употребление кофе стимулирует защитные свойства организма в плане устойчивости к механизмам перерождения клеток. Хотя, конечно, ожидать от него лечебного эффекта не стоит», — цитирует Наталью Марченко радио Sputnik.
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