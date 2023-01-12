Невролог: неправильное закаливание может навредить организму

Закаливание укрепляет иммунную систему и повышает устойчивость к болезням. При этом холод негативно влияет на состояние клеток, рассказал врач-терапевт, невролог Павел Хорошев.

По словам врача, иммунные клетки должны работать в определенном температурном режиме. Если этот режим нарушить, клетки начинают чувствовать себя некомфортно.

«При снижении температуры иммунные клетки «засыпают», становятся вялыми и совершенно неэффективными. В то же время патогенные микроорганизмы не так зависимы от температуры. Они закалены, то есть они комфортно себя чувствуют и при комнатной температуре, и при глубокой заморозке», — отметил Павел Хорошев.

Нерегулярное закаливание может подвергнуть иммунитет перегрузкам и спровоцировать развитие болезней. Закаливание заключается в подготовке иммунитета к работе в экстремальных условиях, но он будет работать только при постоянном использовании.

«Иммунные клетки постоянно обновляются. При этом новые уже не будут адаптированы к работе при низких температурах, у них не будет памяти и готовности работать в экстремальных условиях. Поэтому их снова нужно будет закаливать. Если человек взялся заниматься закаливанием, это надо делать регулярно, круглый год», — подчеркнул невролог.

Закаливание нужно тем людям, которые часто оказываются в экстремальных условиях, заявил терапевт. Многим оно может навредить, а пациентам с онкологическими заболеваниями оно вообще противопоказано, так как нельзя подвергать нагрузке иммунную систему.

«Эти люди для лечения применяют химические вещества, которые, по сути, убивают иммунную систему. Особенно это касается рака крови. Также закаливание не показано людям с выпадающими звеньями иммунной системы. Она у всех разная. У кого-то больше развита противогрибковая иммунная система, у кого-то — противовирусная. У всех легкий перекос в ту или иную сторону. Но есть люди, у которых нарушены целые звенья иммунной системы, и они мгновенно подхватывают все, что есть в коллективе», — уточнил Хорошев.

Перед тем, как начинать закаливание, нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, сообщает радио Sputnik.

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