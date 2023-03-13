СМИ: председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе
Политика
13.03.2023 13:36
Об этом 13 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Источники сообщают, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Китайского коллегу Владимир Путин пригласил в Москву во время переговоров в конце прошлого года. По его словам, это станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях и продемонстрирует миру прочность связей России и Китая.
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