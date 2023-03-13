Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

СМИ: председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-predsedatel-knr-si-tszinpin-planiruet-posetit-moskvu-na-sleduyushhej-nedele
СМИ: председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе
Фото Артема Иванова/ТАСС

Об этом 13 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источники сообщают, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Китайского коллегу Владимир Путин пригласил в Москву во время переговоров в конце прошлого года. По его словам, это станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях и продемонстрирует миру прочность связей России и Китая.

Читайте также: Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Выбежали на дорогу: женщина на иномарке сбила двух школьников в Армавире
Выбежали на дорогу: женщина на иномарке сбила двух школьников в Армавире
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
Игрок ХК «Сочи» Артем Иванюженков записал видео о непричастности к убийству в Подмосковье
Игрок ХК «Сочи» Артем Иванюженков записал видео о непричастности к убийству в Подмосковье
Суд запретил строить новый жилой комплекс в Олимпийском парке в Сочи
Суд запретил строить новый жилой комплекс в Олимпийском парке в Сочи
Суд в Москве поддержал администрацию Краснодарского края в споре с «Почтой России» о реставрации Главпочтамта
Суд в Москве поддержал администрацию Краснодарского края в споре с «Почтой России» о реставрации Главпочтамта
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Мужчина выстрелил в соседскую собаку под Краснодаром
  2. В Новороссийске нашли мужчину, жестоко избившего подростка в маршрутке
  3. СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
  4. В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
  5. Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
  6. Выстрел в сердце: появились подробности ранения девочки на Кубани, которая полгода проходила с пулей в сонной артерии
Прямой эфир
Мы в соцсетях