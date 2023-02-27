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Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-nagradil-stivena-sigala-ordenom-druzhby
Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Стивен Сигал. Фото канала «Кубань 24»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении американского актера, спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивена Сигала орденом Дружбы.

Об этом говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что награда присуждена за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

В ноябре 2016 года Владимир Путин лично вручил Стивену Сигалу паспорт гражданина России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2019 году Стивен Сигал стал амбассадором «Золотого кольца Боспорского царства».

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