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Правительство РФ планирует отменить скидку на оплату пошлин на «Госуслугах»

Экономика
05.10.2022 15:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-pravitelstvo-planiruet-otmenit-skidku-na-oplatu-poshlin-na-gosuslugah
Правительство РФ планирует отменить скидку на оплату пошлин на «Госуслугах»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Правительство РФ хочет отказаться от скидки в 30% на оплату пошлин на «Госуслугах». Об этом 5 октября сообщила замминистра финансов России Ирина Окладникова на заседании IT-комитета Госдумы.

В ходе обсуждения проекта бюджета на 2023-2025 годы она ответила на вопрос главы комитета Александра Хинштейна о планах отменить скидку.

«Да, так точно. Что касается прогноза собираемости (доходов), безусловно, уровень рассчитан, исходя тех рисков того прогноза, который есть», — сказала Окладникова.

При этом глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что нововведение не затронет скидку в 50% на уплату штрафов. По его мнению, отмена 30% скидки не повлечет оттока пользователей, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе Минфина пояснили, что скидку изначально вводили как временную меру — до 1 января 2023 года. Предложений о ее продлении не поступало, поэтому проект будущего бюджета сверстали с учетом ее отмены.

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