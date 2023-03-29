СМИ: подполковника ФСБ из Краснодарского края посадили на три года за взятку

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в марте рассмотрел апелляцию на приговор по делу о получении взятки в отношении Мирослава Прищепы.

По данным СМИ, начальник отделения УФСБ по Краснодарскому краю в Белореченске пообещал покровительство бизнесмену, который занимался добычей песчано-гравийной смеси. С 2020 по 2021 год он получил от бизнесмена строительные материалы на сумму 67 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о получении взятки. Краснодарский гарнизонный военный суд признал силовика виновным и назначил ему штраф в размере 1 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

«Приговор Краснодарского гарнизонного военного суда от 29 декабря 2022 года в отношении Мирослава Прищепы отменен и вынесен новый обвинительный приговор. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, на основании которой с применением ст. 64 УК РФ ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии строгого режима», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Суд также запретил осужденному на три года занимать должности на госслужбе и в органах местного управления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий.

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