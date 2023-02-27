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СМИ: Олимпийские объекты в Сочи в течение 2-3 месяцев может выкупить семейство Ткачева

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-olimpijskie-obekty-v-sochi-v-techenie-2-3-mesyatsev-mozhet-vykupit-semejstvo-tkacheva
СМИ: Олимпийские объекты в Сочи в течение 2-3 месяцев может выкупить семейство Ткачева
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Объекты, построенные в Сочи к Олимпиаде 2014 года, семья экс-губернатора Краснодарского края, бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева может выкупить без кредита.

Об этом заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Вопрос с покупкой решится в течение двух-трех месяцев, считает президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Ранее в СМИ сообщили, что семья Александра Ткачева может вывести олимпийские объекты из-под залоговых обязательств перед ВЭБ РФ. Объекты оценили в 42 млрд рублей.

Частью вывода объектов может быть сделка о том, что структуры ГК «Мантера», в которой экс-глава является бенефициаром (конечным получателем какой-либо прибыли), получат контроль над «Красной Поляной», «Сочи Парком» и «Сочи Парк Отелем».

«Александр Ткачев — крупнейший частный землевладелец России. По данным рейтинга Forbes «20 крупнейших землевладельцев России-2022» фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева — на первом месте, стоимость земель — 152 млрд рублей, выручка в 2021 году составила 57 млрд рублей. У Александра Ткачева и своих бы денег хватило, 42 млрд рублей для него — не проблема», — считает Максим Осадчий.

Вопрос может решиться в ближайшее время — после оценки рисков инвестор получит импульс для развития туристических проектов и инфраструктуры, заявил Алексей Волков.

«Надеемся, что в течение двух-трех месяцев все вопросы будут решены положительно», — цитирует Волкова РИА «Новости».

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