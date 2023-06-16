СМИ: «Ньюкасл» отказался от трансфера полузащитника ФК «Краснодар» Сперцяна
Спорт
16.06.2023 09:14
Информация о том, что английский клуб решил отказаться от трансфера 22-летнего игрока ФК «Краснодара» Эдуарда Сперцяна появилась 15 июня.
Сообщается, что представители футболиста вели переговоры с «Ньюкаслом», но в руководстве английского клуба решили, что нецелесообразно подписывать футболиста из РПЛ.
К кандидатуре Сперцяна планируют вернуться, если он удачно выступит в другом европейском чемпионате, сообщает Metaratings.ru.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» поднял цену на полузащитника Сперцяна до 12 млн евро.