СМИ: «Ньюкасл» отказался от трансфера полузащитника ФК «Краснодар» Сперцяна

Информация о том, что английский клуб решил отказаться от трансфера 22-летнего игрока ФК «Краснодара» Эдуарда Сперцяна появилась 15 июня.

Сообщается, что представители футболиста вели переговоры с «Ньюкаслом», но в руководстве английского клуба решили, что нецелесообразно подписывать футболиста из РПЛ.

К кандидатуре Сперцяна планируют вернуться, если он удачно выступит в другом европейском чемпионате, сообщает Metaratings.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» поднял цену на полузащитника Сперцяна до 12 млн евро.