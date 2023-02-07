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СМИ: не менее 20 боевиков ИГ* сбежали из тюрьмы в Сирии после землетрясения

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-ne-menee-20-boevikov-ig-sbezhali-iz-tyurmy-v-sirii-posle-zemletryaseniya
СМИ: не менее 20 боевиков ИГ* сбежали из тюрьмы в Сирии после землетрясения
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 7 февраля сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник.

В районе города Раджу на северо-западе Сирии заключенные подняли бунт и захватили часть тюрьмы.

«Бежали около 20 заключенных, предположительно, это боевики ИГ*», — сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

В этой тюрьме, которая находится у границы с Турцией, по данным собеседника агентства, было около 2 тыс. заключенных. Из них 1,3 тыс. могут быть боевиками террористической организации «Исламское государство»*. После землетрясения здание было повреждено, что позволило содержащимся там преступникам устроить мятеж и захватить часть тюрьмы.

*запрещенная в России террористическая организация.

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