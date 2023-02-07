СМИ: не менее 20 боевиков ИГ* сбежали из тюрьмы в Сирии после землетрясения
Происшествия
07.02.2023 09:30
Об этом 7 февраля сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник.
В районе города Раджу на северо-западе Сирии заключенные подняли бунт и захватили часть тюрьмы.
«Бежали около 20 заключенных, предположительно, это боевики ИГ*», — сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
В этой тюрьме, которая находится у границы с Турцией, по данным собеседника агентства, было около 2 тыс. заключенных. Из них 1,3 тыс. могут быть боевиками террористической организации «Исламское государство»*. После землетрясения здание было повреждено, что позволило содержащимся там преступникам устроить мятеж и захватить часть тюрьмы.
*запрещенная в России террористическая организация.
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