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СМИ: НАТО повысило готовность боевой авиации над Черным морем

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-nato-povysilo-gotovnost-boevoj-aviatsii-nad-chernym-morem
СМИ: НАТО повысило готовность боевой авиации над Черным морем
Фото pxhere.com

Об этом сообщил источник из НАТО. По его словам, усиление мер североатлантического альянса в Черном море связано с недавним перехватом польского самолета ВКС России.

Чиновник НАТО на условиях анонимности заявил, что отряды воздушной охраны альянса приведена в повышенную готовность из-за опасного поведения российских военных самолетов. Он добавил, что НАТО сохраняет бдительность над акваторией Черного моря, сообщает Reuters.

Ранее в Минобороны Румынии заявили, что 5 мая в 13:20 российский самолет Су-35 сопроводил польский самолет L410 Turbolet, который находился над Черным морем в 60 км от воздушного пространства Румынии.

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