СМИ: нападающий Олусегун летом может покинуть ФК «Краснодар»
Спорт
15.02.2023 16:23
Клуб готов рассмотреть предложения по Олакунле Олусегуну и отпустить спортсмена в летнее трансферное окно.
«Краснодар» планирует выручить за 20-летнего нигерийского футболиста около 6-8 млн евро. Интерес к нападающему проявляют клубы из Франции.
«Краснодар» арендовал Олакунле Олусегуна в августе 2021 года у «Ботева». Контракт выкупили за 1,2 млн евро летом 2022 года. Тогда нигерийский футболист подписал с клубом договор до 30 июня 2026 года.
Олакунле Олусегун в нынешнем сезоне провел 15 матчей в составе «быков», забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи, сообщает «РБ Спорт».
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