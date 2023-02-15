СМИ: нападающий Олусегун летом может покинуть ФК «Краснодар»

Клуб готов рассмотреть предложения по Олакунле Олусегуну и отпустить спортсмена в летнее трансферное окно.

«Краснодар» планирует выручить за 20-летнего нигерийского футболиста около 6-8 млн евро. Интерес к нападающему проявляют клубы из Франции.

«Краснодар» арендовал Олакунле Олусегуна в августе 2021 года у «Ботева». Контракт выкупили за 1,2 млн евро летом 2022 года. Тогда нигерийский футболист подписал с клубом договор до 30 июня 2026 года.

Олакунле Олусегун в нынешнем сезоне провел 15 матчей в составе «быков», забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи, сообщает «РБ Спорт».

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