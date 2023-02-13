Нигерийский игрок «Краснодара» Олусегун признался, что его любимые слова на русском — грубые
Спорт
13.02.2023 12:30
Об этом 20-летний форвард «быков» Олакунле Оласегун, выступающий за клуб с 2021 года, рассказал в интервью журналистам.
По словам футболиста, после переезда в Россию из Нигерии незнание русского языка было для него серьезной проблемой. Кроме африканцев, все вокруг него говорили только на русском.
«Мои любимые слова по-русски — грубые! На поле я их не использую, а вот когда гуляем с друзьями, проскакивают», — сказал Олусегун.
По его словам, он учит русский язык каждый день, но пока для него это слишком сложно. Сейчас он владеет только футбольным сленгом на русском, а при выходе в город пользуется онлайн-переводчиком, сообщает Sport24.
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