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СМИ: на решающем матче Кубка России между ФК «Краснодар» и ЦСКА выступит Shaman

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-na-reshayushhem-matche-kubka-rossii-mezhdu-fk-krasnodar-i-tsska-vystupit-shaman
СМИ: на решающем матче Кубка России между ФК «Краснодар» и ЦСКА выступит Shaman
Фото fckrasnodar.ru

Финальная игра Кубка России между ФК «Краснодар» и ЦСКА пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

На парад, который пройдет перед игрой, приглашены все клубы, которые участвовали в этом розыгрыше Фонбет Кубка России. Всего участвовало 103 команды. Планируется, что от каждой будут присутствовать по два человека.

Сообщается, что главным музыкальным событием финала может стать выступление певца Ярослава Дронова, известного как Shaman.

Предполагается, что он исполнит хит Юрия ШАтунова «Седая ночь», ставшую негласным гимном Пути регионов. Эту песню исполняли болельщики «Акрона». Клуб стал открытием турнира, выбив четыре московские команды.

«Акрон» в полуфинале Пути регионов проиграл ФК «Краснодар», который после победы над «Уралом», вышел в финал, сообщает «РБ Спорт».

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