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Фанатов «Зенита» арестовали в Санкт-Петербурге после матча с «Краснодаром» за нацистские лозунги

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fanatov-zenita-arestovali-v-sankt-peterburge-posle-matcha-s-krasnodarom-za-natsistskie-lozungi
Фанатов «Зенита» арестовали в Санкт-Петербурге после матча с «Краснодаром» за нацистские лозунги
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

После домашнего матча с «быками» 13 мая правоохранители задержали 9 фанатов петербургской команды.

Возле стадиона во время празднования трое болельщиков выкрикивали нацистские лозунги. В суде они пояснили, что кричали обычные зенитовские кричалки. Мужчин заключили под арест за возбуждение вражды и унижение человеческого достоинства на 15 суток.

Еще шестерых фанатов задержали за организацию массового пребывания граждан, которая повела за собой общественные беспорядки — они выходили на дорогу, из-за чего возникли проблемы с движением автомобилей, общественного транспорта и пешеходов. Их арестовали на двое суток, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» в матче 27 тура РПЛ.

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