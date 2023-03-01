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СМИ: музыкальный сервис Last.fm могут заблокировать в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-muzykalnyj-servis-last-fm-mogut-zablokirovat-v-rossii
СМИ: музыкальный сервис Last.fm могут заблокировать в России
Фото cegoh, pixabay.com

Руководство американской платформы несколько раз проигнорировало требования Роскомнадзора об удалении дискредитирующих российскую армию и спецоперацию треков.

В случае, если с платформы в ближайшее время не удалят указанные материалы, сервису может грозить штраф до 4 млн рублей или блокировка в России — как сайта, так и приложения в Google Play и App Store.

Музыкальный сервис ежемесячно используют около 1 млн пользователей из РФ. По популярности платформа существенно уступает «Яндекс Музыке» и VK, сообщает RT.

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