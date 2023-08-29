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СМИ: «Лион» предложил «Краснодару» 5 млн евро за трансфер Александра Черникова

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-lion-predlozhil-krasnodaru-5-mln-evro-za-transfer-aleksandra-chernikova
СМИ: «Лион» предложил «Краснодару» 5 млн евро за трансфер Александра Черникова
Фото fckrasnodar.ru

Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что переговоры по переходу полузащитника находятся в активной стадии.

По данным источника, руководство «Лиона» предложило коллегам из «Краснодара» 5 млн евро за трансфер 23-летнего Александра Черникова. При этом «быки» хотят выручить за уход игрока большую сумму.

Черников является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основную команду в сентябре 2019 года в кубковом матче. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за «быков» 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. В этом сезоне он вышел на поле в шести матчах и забил один гол, сообщает «Чемпионат».

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